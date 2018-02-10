В Екатеринбурге иномарка снесла с пешеходного перехода двух человек

По данным автоинспекторов, ДТП произошло на улице Зоологической. Водитель машины утверждается, что он ехал на небольшой скорости — около 30 км в час. Возле пешеходного перехода на дороге, как заверяет автомобилист, неожиданно появились молодой человек и девушка. Водитель не успел затормозить и сбил пару. В результате ДТП оба пешехода получили черепно-мозговую травму. У молодого человека вдобавок диагностирована рваная рана руки, у его спутницы — перелом носа.