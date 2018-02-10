Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
В Саратове разыскивают участника «Дома-2» из-за долгов по алиментам
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
72-летняя Хелен Миррен блистала на королевском приеме
Правила съемаПочему мир помнит о дне рождения стриптиза.
Красавца-сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом
Собчак сказала, получится ли вернуть Крым Украине
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
В Сирии ликвидирован воевавший за ИГИЛ известный артист Кусперт
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
РФ ответит на самую дерзкую провокацию США: погибли россияне
Россия в Сирии ждет атак от нового врага
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
11:47 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже директор фирмы нелегально получила субсидию в 132 тысячи рублей

За мошенничество женщине грозит до 6 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий.

По данным МВД, 58-летняя директор текстильной организации обратилась за получением выплат за компенсацию затрат на оборудование мест для сотрудников-инвалидов. Женщина предоставила поддельные документы. Хотя на самом деле инвалиды у нее никогда не работали.

«По фиктивным документам директор незаконно получила 132 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Ими она распорядилась по своему усмотрению».

Теперь же руководительнице за мошенничество с использованием служебного положения грозит до 6 лет тюрьмы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Воронеже разыскивают пропавшего накануне 7-летнего мальчика
Александр Гусев посетил несколько предприятий, обсудил судьбу вуза и…
В МЧС рассказали о наиболее вероятных сценариях войны с Россией
Американский болельщик развернул флаг России на открытии ОИ-2018
Израильские ВВС снова атаковали цели в Сирии
Долгожитель узнал свой возраст и расстроился
Сирийские ПВО подбили израильский истребитель
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в КНДР
Лавров рассказал, как относятся к России в мире
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Нормального биатлона не будет. Но полубиатлон нам оставили В субботу днем состоится первая из биатлонных гонок Пхенчхана-2018: женщины побегут спринт
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь