В Воронеже директор фирмы нелегально получила субсидию в 132 тысячи рублей
За мошенничество женщине грозит до 6 лет колонии.
За мошенничество женщине грозит до 6 лет колонии.
В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий.
По данным МВД, 58-летняя директор текстильной организации обратилась за получением выплат за компенсацию затрат на оборудование мест для
«По фиктивным документам директор незаконно получила 132 тысячи рублей, — рассказали в
Теперь же руководительнице за мошенничество с использованием служебного положения грозит до 6 лет тюрьмы.
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