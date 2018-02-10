В Воронеже директор фирмы нелегально получила субсидию в 132 тысячи рублей

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении субсидий.

По данным МВД, 58-летняя директор текстильной организации обратилась за получением выплат за компенсацию затрат на оборудование мест для сотрудников-инвалидов. Женщина предоставила поддельные документы. Хотя на самом деле инвалиды у нее никогда не работали.

«По фиктивным документам директор незаконно получила 132 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Ими она распорядилась по своему усмотрению».