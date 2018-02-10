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11:46 (мск), источник: Om1.ru

Овчарка Энигма задержала двух омичек, разграбивших магазин ради алкоголя

Подруги дважды приходили на место преступления за спиртным и сигаретами.

В поселке Седельниково ночью разграбили продуктовый магазин. Неизвестные вломились в помещение, разбив окно, и похитили товары на сумму 6 тысяч рублей. Владелец торговой точки утром обратился в полицию.

К расследованию привлекли кинолога Александра Политыко с немецкой овчаркой по кличке Энигма. Собака уверенно взяла след и полкилометра вела оперативников вдоль дороги, а затем свернула на улицы села и остановилась у одного из домовладений, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В доме жила 41-летняя женщина. Выяснилось, что она вместе с 35-летней подругой ночью проникла в магазин в поисках бесплатного алкоголя. Дамы забрали спиртные напитки, распили их, а через несколько часов вернулись на место преступления за добавкой, причем прихватили с собой сигареты и некоторые другие товары.

Часть похищенного полицейские изъяли дома у подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением.

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