Овчарка Энигма задержала двух омичек, разграбивших магазин ради алкоголя

В поселке Седельниково ночью разграбили продуктовый магазин. Неизвестные вломились в помещение, разбив окно, и похитили товары на сумму 6 тысяч рублей. Владелец торговой точки утром обратился в полицию.

К расследованию привлекли кинолога Александра Политыко с немецкой овчаркой по кличке Энигма. Собака уверенно взяла след и полкилометра вела оперативников вдоль дороги, а затем свернула на улицы села и остановилась у одного из домовладений, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В доме жила 41-летняя женщина. Выяснилось, что она вместе с 35-летней подругой ночью проникла в магазин в поисках бесплатного алкоголя. Дамы забрали спиртные напитки, распили их, а через несколько часов вернулись на место преступления за добавкой, причем прихватили с собой сигареты и некоторые другие товары.