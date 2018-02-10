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11:45 (мск), источник: Volga News

В Самаре спасали женщину, упавшую с высоты на подъездный козырек

Поздно вечером в пятницу, 9 февраля, за помощью к спасателям обратились сотрудники скорой помощи, просившие снять с подъездного козырька упавшую с высоты женщину, сообщает ПСС по Самарской области.

ЧП произошло в Октябрьском районе областной столицы. Как стало известно, пострадавшая выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы.

В 23:10 дежурная смена техногенного отряда выехала на место происшествия. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей в 23:47 женщина была снята с подъездного бетонного навеса и на носилках передана врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

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