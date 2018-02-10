В Самаре спасали женщину, упавшую с высоты на подъездный козырек

ЧП произошло в Октябрьском районе областной столицы. Как стало известно, пострадавшая выпала с балкона четвертого этажа и упала на козырек, получив при этом множественные переломы.

В 23:10 дежурная смена техногенного отряда выехала на место происшествия. Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей в 23:47 женщина была снята с подъездного бетонного навеса и на носилках передана врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.