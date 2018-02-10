В Самаре спасали женщину, упавшую с высоты на подъездный козырек
Поздно вечером в пятницу, 9 февраля, за помощью к спасателям обратились сотрудники скорой помощи, просившие снять с подъездного козырька упавшую с высоты женщину, сообщает ПСС по Самарской области.
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