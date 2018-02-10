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11:44 (мск), источник: РИА Крым

В тюрьму за памперсы: в Симферополе мужчина ограбил магазин

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за кражу памперсов из магазина бытовой химии в крымской столице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: РИА "Новости"

По информации следствия, преступником оказался 41-летний житель Симферополя, который уже неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.

«Взяв подгузники, он дождался, когда охранник отвлекся, и, воспользовавшись моментом, быстро вышел из магазина. Продав на рынке похищенное, подозреваемый потратил деньги на приобретение наркотических средств», — уточняется в сообщении.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.

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