В тюрьму за памперсы: в Симферополе мужчина ограбил магазин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за кражу памперсов из магазина бытовой химии в крымской столице. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за кражу памперсов из магазина бытовой химии в крымской столице. Об этом сообщает
По информации следствия, преступником оказался 41-летний житель Симферополя, который уже неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления.
«Взяв подгузники, он дождался, когда охранник отвлекся, и, воспользовавшись моментом, быстро вышел из магазина. Продав на рынке похищенное, подозреваемый потратил деньги на приобретение наркотических средств», — уточняется в сообщении.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ — кража.
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