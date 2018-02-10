В Воронеже маршрутный «ПАЗ» снес открытую дверь иномарки

9 февраля в социальных сетях в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» появилось изображение автомобиля с вывернутой водительской дверью. Как сообщают очевидцы, ДТП случилось на Ленинском проспекте: маршрутный «ПАЗ» вывернул на скорости дверь серой «Шкоды». Хотя с другой стороны воронежцы предполагают, что водитель машины и сам мог не вовремя открыть дверь, не осмотревшись по сторонам.

К счастью, по словам горожан, оказавшихся на месте событий, никто из людей не пострадал. Хотя дверь иномарки теперь придется восстанавливать. Мнения пользователей соцсетей разделились: кто-то обвинял водителя легковушки, ведь он остановился на полосе дорожного движения и должен быть аккуратен. Другие же говорили, что маршрутки сейчас носятся так, что вообще не замечают, что происходит вокруг. В любом случае сейчас в обстоятельствах ДТП предстоит разобраться инспекторам.