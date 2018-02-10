ДТП в Красноярском крае унесло жизни восьми человек
«В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых — двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.
«В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых — двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.
10 февраля, Красноярск /БЕЛТА — ТАСС/. В крупном ДТП в Дзержинском районе Красноярского края погибли восемь человек, в том числе двое маленьких детей и 17-летняя девушка. Об этом сообщила
«В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых — двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.
ДТП произошло утром в субботу на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье. По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовиком КаМАЗ. Водитель грузовика не пострадал, водитель и все пассажиры минивэна погибли.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС,
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