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16:17 (мск), источник: БЕЛТА

ДТП в Красноярском крае унесло жизни восьми человек

«В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых — двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

10 февраля, Красноярск /БЕЛТА — ТАСС/. В крупном ДТП в Дзержинском районе Красноярского края погибли восемь человек, в том числе двое маленьких детей и 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В результате ДТП погибли восемь человек, среди которых — двое малолетних детей и 17-летняя девушка. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

ДТП произошло утром в субботу на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье. По предварительным данным, минивэн Honda столкнулся с грузовиком КаМАЗ. Водитель грузовика не пострадал, водитель и все пассажиры минивэна погибли.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. Назначено проведение служебной проверки по факту причин происшествия, повлекшего гибель несовершеннолетних.

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