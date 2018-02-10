В Крыму сын украл с банковской карты отца-пенсионера все сбережения
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 37-летний крымчанин обналичил 75 тыс рублей с украденной у своего отца банковской карточки. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 37-летний крымчанин обналичил 75 тыс рублей с украденной у своего отца банковской карточки. Об этом сообщает
77-летний пенсионер обратился в полицию полагая, что потерял свою карточку во время покупок.
«Однако в ходе
По словам сына потерпевшего, деньги он потратил на погашения своего долга. Мужчина написал явку с повинной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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