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16:19 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму сын украл с банковской карты отца-пенсионера все сбережения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма 37-летний крымчанин обналичил 75 тыс рублей с украденной у своего отца банковской карточки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: РИА "Новости"

77-летний пенсионер обратился в полицию полагая, что потерял свою карточку во время покупок.

«Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого в краже, им оказался 37-летний ранее не судимый сын заявителя. Зная пин-код карты отца, мужчина похитил банковскую карту из кармана пиджака перед его поездкой за покупками в город. И снял с банковского счета пенсионера все деньги — 75 тысяч рублей», — уточняют в пресс-службе.

По словам сына потерпевшего, деньги он потратил на погашения своего долга. Мужчина написал явку с повинной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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