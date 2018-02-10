В Крыму сын украл с банковской карты отца-пенсионера все сбережения

77-летний пенсионер обратился в полицию полагая, что потерял свою карточку во время покупок.

«Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого в краже, им оказался 37-летний ранее не судимый сын заявителя. Зная пин-код карты отца, мужчина похитил банковскую карту из кармана пиджака перед его поездкой за покупками в город. И снял с банковского счета пенсионера все деньги — 75 тысяч рублей», — уточняют в пресс-службе.