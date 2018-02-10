В Краснодаре раздался необъяснимый хлопок

«Информации по этому поводу нет. Заявок от населения не поступало», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю также не смогли прокомментировать хлопок.