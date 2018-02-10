В Краснодаре раздался необъяснимый хлопок
Очевидцы из всех районов города сообщают о странном звуке, раздавшемся 10 февраля в 14:15.
Очевидцы из всех районов города сообщают о странном звуке, раздавшемся 10 февраля в 14:15.
«Информации по этому поводу нет. Заявок от населения не поступало», — сообщили
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю также не смогли прокомментировать хлопок.
Горожане предполагают, что этот звук может быть связан с преодолением звукового барьера военным самолетом, пролетавшим над городом.
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