Почти 300 пассажиров пересадили с поезда Астана — Риддер из-за неисправности колес
Поезд Астана — Риддер остановили
Поезд Астана — Риддер остановили
«10 февраля 2018 года в целях обеспечения безопасности пассажиров прервано курсирование поезда № 376 сообщением Астана — Риддер на участке Дегелен — Семей. Причиной явилась техническая неисправность колесного блока, обнаруженная при осмотре состава на станции Чаган», — говорится в сообщении.
В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что во время вынужденной остановки поезда пассажирам были созданы все необходимые условия и организовано бесплатное питание.
«Перевозчиком приняты оперативные меры по пересадке 198 пассажиров, следовавших до станции Семей, на поезд № 31 Павлодар — Алматы. Кроме того, 99 пассажиров, которые направлялись до станций Оскемен и Риддер, будут перевезены автомобильным транспортом», — добавили в
АО «Пассажирские перевозки» приносит извинения за причиненные неудобства.
«По прибытии в пункт назначения пассажиры смогут получить компенсацию в соответствии с законом РК «О железнодорожном транспорте» и Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК. Причину неисправности поезда выясняют специалисты обслуживающей компанией «Patents Talgo», — заключили в компании.
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