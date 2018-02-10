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16:14 (мск), источник: Tengrinews

Почти 300 пассажиров пересадили с поезда Астана — Риддер из-за неисправности колес

Поезд Астана — Риддер остановили из-за неисправности колесного блока, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирское перевозки».

Источник: Tengrinews

«10 февраля 2018 года в целях обеспечения безопасности пассажиров прервано курсирование поезда № 376 сообщением Астана — Риддер на участке Дегелен — Семей. Причиной явилась техническая неисправность колесного блока, обнаруженная при осмотре состава на станции Чаган», — говорится в сообщении.

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В АО «Пассажирские перевозки» отметили, что во время вынужденной остановки поезда пассажирам были созданы все необходимые условия и организовано бесплатное питание.

«Перевозчиком приняты оперативные меры по пересадке 198 пассажиров, следовавших до станции Семей, на поезд № 31 Павлодар — Алматы. Кроме того, 99 пассажиров, которые направлялись до станций Оскемен и Риддер, будут перевезены автомобильным транспортом», — добавили в пресс-службе.

АО «Пассажирские перевозки» приносит извинения за причиненные неудобства.

«По прибытии в пункт назначения пассажиры смогут получить компенсацию в соответствии с законом РК «О железнодорожном транспорте» и Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК. Причину неисправности поезда выясняют специалисты обслуживающей компанией «Patents Talgo», — заключили в компании.

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