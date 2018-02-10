Йылдырым: двое турецких военных погибли после крушения вертолета на границе с Сирией

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два военнослужащих ВС Турции погибли в субботу после крушения вертолета на границе с Сирией в ходе операции «Оливковая ветвь» в районе Африн. Об этом, как сообщает газета Sabah, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в провинции Мугла.