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18:36 (мск), источник: ТАСС

Йылдырым: двое турецких военных погибли после крушения вертолета на границе с Сирией

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два военнослужащих ВС Турции погибли в субботу после крушения вертолета на границе с Сирией в ходе операции «Оливковая ветвь» в районе Африн. Об этом, как сообщает газета Sabah, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в провинции Мугла.

«Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины не известны», — сказал он.

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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции «Оливковая ветвь».

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

Африн разделения: «Оливковая ветвь» поссорила Турцию с союзниками по НАТО
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22 января© Ньюстюб
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