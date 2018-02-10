Йылдырым: двое турецких военных погибли после крушения вертолета на границе с Сирией

«Один из двух выполнявших боевое задание ударных вертолетов потерпел крушение. Двое наших военных погибли. На данный момент причины крушения боевой машины не известны», — сказал он.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле сообщил, что в турецкой провинции Хатай упал вертолет ВВС республики при выполнении операции «Оливковая ветвь».
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (СНС, входят в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии») и партии «Демократический союз» (ДС) в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.
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