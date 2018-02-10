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16:50 (мск), источник: Noi.md

Застреленного в голову полицейского обнаружили в парке на Чеканах

Сегодня, 10 февраля, около 8:55, в парковой зоне по улице Михая Садовяну в столичном секторе Чеканы был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Он погиб от выстрела в голову. Возле него лежал пистолет.

Источник: Noi.md

На теле не было выявлено следов насилия. Вследствие этого основной версией трагедии рассматривается самоубийство. Источник в правоохранительный органах сообщил, что погибший являлся полицейским. Он владел пистолетом на законных основаниях.

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