Застреленного в голову полицейского обнаружили в парке на Чеканах
Сегодня, 10 февраля, около 8:55, в парковой зоне по улице Михая Садовяну в столичном секторе Чеканы был обнаружен труп 41-летнего мужчины. Он погиб от выстрела в голову. Возле него лежал пистолет.
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