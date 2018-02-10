Ремонт трубы на Шевченко завершен

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», возле 22 дома по улице Шевченко, где из-за аварии в 93 зданиях остыли батареи, поменяли два метра 500-миллиметровой трубы. Циркуляция восстановлена, и вода должна поступать во все оказавшиеся в зоне аварии дома.
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