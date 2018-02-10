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19:18 (мск), источник: Фонтанка

Ремонт трубы на Шевченко завершен

Теплосеть в Василеостровском районе Санкт-Петербурга восстановлена 10 февраля. Теперь тепло вернется почти в сто домов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», возле 22 дома по улице Шевченко, где из-за аварии в 93 зданиях остыли батареи, поменяли два метра 500-миллиметровой трубы. Циркуляция восстановлена, и вода должна поступать во все оказавшиеся в зоне аварии дома.

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