Упавшая с козырька гомельского универмага наледь разбила голову женщине
Оказалось, что пострадавшая работает заведующей другого магазина.
Оказалось, что пострадавшая работает заведующей другого магазина.
С начавшейся оттепелью появились первые жертвы падающей с крышь наледи. Корреспондент «Комсомолки» стал очевидцем инцидента возле центрального универмага в Гомеле. Прямо перед входом в магазин на голову молодой женщине упал кусок льда — она присела на корточки и схватилась за лоб, с которого струилась кровь.
Прохожий сразу вызвал скорую помощь, а родственники женщины, с которыми она заходила в магазин, завели ее внутрь, администратор универмага посадила пострадавшую возле себя на стул, приложила компресс, чтобы остановить кровь.
— Как так: нет никаких ленточек, ограждения, ни надписей, что падают льдины Это была не простая сосулька, а настоящая глыба! — говорит мать пострадавшей. — Мы приехали с дочерью из райцентра, она там работает заведующей магазина. Приехали на машине, дочь была за рулем. А сейчас как домой возвращаться?
Прибывшие работники «скорой» завели женщину в машину, там пострадавшей сделали обезболивающий укол и компресс, осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Гематомы и сотрясения не диагностировали, но доставили травмированную покупательницу в областную больницу для более тщательного осмотра.
— Не знаю пока, будем ли требовать компенсацию за травму, потом решим, — сказала мать.
После инцидента работники универмага начали сбивать наледь с козырьков. Администратор не стала отвечать на вопрос, почему это не сделали раньше и не оградили стены вдоль магазина лентами.
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