Упавшая с козырька гомельского универмага наледь разбила голову женщине

С начавшейся оттепелью появились первые жертвы падающей с крышь наледи. Корреспондент «Комсомолки» стал очевидцем инцидента возле центрального универмага в Гомеле. Прямо перед входом в магазин на голову молодой женщине упал кусок льда — она присела на корточки и схватилась за лоб, с которого струилась кровь.

Прохожий сразу вызвал скорую помощь, а родственники женщины, с которыми она заходила в магазин, завели ее внутрь, администратор универмага посадила пострадавшую возле себя на стул, приложила компресс, чтобы остановить кровь.

— Как так: нет никаких ленточек, ограждения, ни надписей, что падают льдины Это была не простая сосулька, а настоящая глыба! — говорит мать пострадавшей. — Мы приехали с дочерью из райцентра, она там работает заведующей магазина. Приехали на машине, дочь была за рулем. А сейчас как домой возвращаться?

Прибывшие работники «скорой» завели женщину в машину, там пострадавшей сделали обезболивающий укол и компресс, осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Гематомы и сотрясения не диагностировали, но доставили травмированную покупательницу в областную больницу для более тщательного осмотра.

— Не знаю пока, будем ли требовать компенсацию за травму, потом решим, — сказала мать.