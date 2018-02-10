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18:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Упавшая с козырька гомельского универмага наледь разбила голову женщине

Оказалось, что пострадавшая работает заведующей другого магазина.

С начавшейся оттепелью появились первые жертвы падающей с крышь наледи. Корреспондент «Комсомолки» стал очевидцем инцидента возле центрального универмага в Гомеле. Прямо перед входом в магазин на голову молодой женщине упал кусок льда — она присела на корточки и схватилась за лоб, с которого струилась кровь.

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Прохожий сразу вызвал скорую помощь, а родственники женщины, с которыми она заходила в магазин, завели ее внутрь, администратор универмага посадила пострадавшую возле себя на стул, приложила компресс, чтобы остановить кровь.

— Как так: нет никаких ленточек, ограждения, ни надписей, что падают льдины Это была не простая сосулька, а настоящая глыба! — говорит мать пострадавшей. — Мы приехали с дочерью из райцентра, она там работает заведующей магазина. Приехали на машине, дочь была за рулем. А сейчас как домой возвращаться?

Прибывшие работники «скорой» завели женщину в машину, там пострадавшей сделали обезболивающий укол и компресс, осмотрели и поставили диагноз «ушиб». Гематомы и сотрясения не диагностировали, но доставили травмированную покупательницу в областную больницу для более тщательного осмотра.

— Не знаю пока, будем ли требовать компенсацию за травму, потом решим, — сказала мать.

После инцидента работники универмага начали сбивать наледь с козырьков. Администратор не стала отвечать на вопрос, почему это не сделали раньше и не оградили стены вдоль магазина лентами.

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