В Молдове задержали чиновника из Департамента карабинеров: он вымогал деньги у подчиненных за отпуск
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
В Кишиневе задержали замначальника по воспитательной работе Департамента войск карабинеров МВД по подозрению в пассивной коррупции. Он вымогал деньги у подчиненных за предоставление отпуска, передает crimemoldova.com.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, с ноября по декабрь 2017 года он вымогательством получил от подчиненного 150 евро, чтобы дать ему 5 дней дополнительного отпуска.
Подозреваемый также вымогательством получил 300 евро от другого военнослужащего, пообещав отпустить его на 5 дней в отпуск раньше срока, положенного по графику.
Заместителя командира задержали на 72 часа. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и от 20 000 до 30 000 леев штрафа с лишением права от 5 до 10 лет занимать государственные должности.
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