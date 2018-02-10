В Молдове задержали чиновника из Департамента карабинеров: он вымогал деньги у подчиненных за отпуск

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе задержали замначальника по воспитательной работе Департамента войск карабинеров МВД по подозрению в пассивной коррупции. Он вымогал деньги у подчиненных за предоставление отпуска, передает crimemoldova.com.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, с ноября по декабрь 2017 года он вымогательством получил от подчиненного 150 евро, чтобы дать ему 5 дней дополнительного отпуска.

Подозреваемый также вымогательством получил 300 евро от другого военнослужащего, пообещав отпустить его на 5 дней в отпуск раньше срока, положенного по графику.