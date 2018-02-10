Мальчик-кыргызстанец выжил после падения с 12 этажа в Москве

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В пятницу, 9 февраля, школьник выпал из окна 12 этажа квартиры и выжил.

Как сообщает «Московский комсомолец», инцидент произошел на улице Твардовского.

Пострадавший школьник — уроженец Кыргызстана — из многодетной семьи. В момент трагедии в квартире кроме него находились брат и сестра. В московский регион семейство приехало три года назад.

Издание указывает, что школьник выпал на глазах многочисленных свидетелей в 15.30.

«Одна женщина пила чай на кухне, когда мимо нее пролетел ребенок, другой — выгуливал собаку», — передает «МК».

Очевидцы рассказывают, что падение смягчили ветки дерева и сугроб. Мальчик, одетый лишь в шорты и майку, выжил и даже не потерял сознание.

До приезда скорой помощи вокруг раненого столпились местные жители. По их словам, мальчик повторял фразу: «Зачем, зачем я прыгнул?».

Когда у него попытались уточнить причину прыжка, ребенок сначала отказался отвечать, а потом заявил, что не помнит.

«Вскоре из подъезда выбежали брат упавшего и плачущая тетя. Прояснить ситуацию она не успела — подъехали врачи. Они повезли пациента в детскую больницу», — уточняет издание.