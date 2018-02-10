Под Светлогорском перевернулся прицеп с древесиной
Происшествие произошло на автодороге
Происшествие произошло на автодороге
Лесовоз с прицепом с номерами Гродненской области вместе с другими транспортировал лес. На 13 км трассы прицеп перевернулся, древесина выкатилась частично на дорогу, но большей частью — на обочину.
— Это произошло
Пострадавших нет, а вот бревна придется собрать и закрепить.
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