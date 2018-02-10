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19:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Светлогорском перевернулся прицеп с древесиной

Происшествие произошло на автодороге Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Лесовоз с прицепом с номерами Гродненской области вместе с другими транспортировал лес. На 13 км трассы прицеп перевернулся, древесина выкатилась частично на дорогу, но большей частью — на обочину.

— Это произошло из-за того, что перевозчик не закрепил лесоматериал. В результате во время движения его раскачало и привело к тому, что прицеп оказался на боку, а груз — на трассе, — сообщают в ОГАИ Светлогорского РОВД.

Пострадавших нет, а вот бревна придется собрать и закрепить.

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