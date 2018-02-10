Под Светлогорском перевернулся прицеп с древесиной

Лесовоз с прицепом с номерами Гродненской области вместе с другими транспортировал лес. На 13 км трассы прицеп перевернулся, древесина выкатилась частично на дорогу, но большей частью — на обочину.

— Это произошло из-за того, что перевозчик не закрепил лесоматериал. В результате во время движения его раскачало и привело к тому, что прицеп оказался на боку, а груз — на трассе, — сообщают в ОГАИ Светлогорского РОВД.