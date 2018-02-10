Дело о продаже лекарств: трёх из 20 задержанных поместили под домашний арест
Прокуроры требуют предварительного ареста фигурантов дела о продаже лекарств.
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Прокуроры требуют предварительного ареста фигурантов дела о продаже лекарств.
Вчера по итогам масштабных обысков задержали 20 человек — 12 врачей и чиновников от здравоохранения и восемь агентов фармацевтических компаний. Превентивную меру пока назначили троим. Двух человек поместили под домашний арест, одного — под стражу на 30 дней.
Обвиняемые от комментариев отказываются.
Дело открыто по статьям активная и пассивная коррупция и злоупотребление служебным положением.
По данным НЦБК, врачи по уговору с агентами прописывали пациентам определенные препараты, которые нужно было купить в определенных аптеках. За это они получали деньги и ценности.
Врачам грозит до десяти лет тюрьмы, агентам — до шести.
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