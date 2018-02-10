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19:30 (мск), источник: Publika.md

Дело о продаже лекарств: трёх из 20 задержанных поместили под домашний арест

Прокуроры требуют предварительного ареста фигурантов дела о продаже лекарств.

Источник: Publika.md

Вчера по итогам масштабных обысков задержали 20 человек — 12 врачей и чиновников от здравоохранения и восемь агентов фармацевтических компаний. Превентивную меру пока назначили троим. Двух человек поместили под домашний арест, одного — под стражу на 30 дней.

Обвиняемые от комментариев отказываются.

Дело открыто по статьям активная и пассивная коррупция и злоупотребление служебным положением.

По данным НЦБК, врачи по уговору с агентами прописывали пациентам определенные препараты, которые нужно было купить в определенных аптеках. За это они получали деньги и ценности.

Врачам грозит до десяти лет тюрьмы, агентам — до шести.

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