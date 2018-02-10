При обрезке деревьев в Калининграде пострадал рабочий, следователи проводят проверку
Мужчину отвезли в больницу.
Мужчину отвезли в больницу.
Следователи проверяют информацию об инциденте, который произошёл при обрезке деревьев в областном центре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
По предварительным данным, в конце января на Московском проспекте на 65-летнего мужчину, проводившего обрезку деревьев, упала ветка. Его доставили в больницу.
«Следствие намерено установить работодателя пострадавшего, определить степень тяжести вреда здоровью, выяснить, имело ли место нарушение правил безопасности при ведении работ», — отметила Гацко. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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