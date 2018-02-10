При обрезке деревьев в Калининграде пострадал рабочий, следователи проводят проверку

Источник: Калининград.Ru

Следователи проверяют информацию об инциденте, который произошёл при обрезке деревьев в областном центре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По предварительным данным, в конце января на Московском проспекте на 65-летнего мужчину, проводившего обрезку деревьев, упала ветка. Его доставили в больницу.