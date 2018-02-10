На угнанном у алматинца Lexus катался сотрудник ГКНБ Кыргызстана

Источник: Informburo.kz

Алматинец Сакен Ахметов рассказал, что у него угнали Lexus за 65 000 долларов, и купил этот автомобиль за полцены сотрудник ГКНБ Кыргызстана, зять заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики Боконбая Казакова, сообщает abctv.kz.

Несмотря на то, что автомобиль нашёлся, истинный его владелец никак не может вернуть его обратно, несмотря на то, что алматинцу помогает МИД Казахстана.

Внедорожник в феврале 2017 года угнали с авторынка в Алматинской области. Угонщика сняли камеры видеонаблюдения.

Однако полицейские обратились в казахстанскую штаб-квартиру Интерпола с просьбой поставить автомашину на криминальный учет лишь спустя несколько месяцев — в мае.

«Позже стало известно, что угнанный Lexus находится на территории Кыргызстана и приобретён гражданкой Алиной Амангазиевой. Кыргызские полицейские изъяли автомобиль и водворили его на спецстоянку. Экспертиза VIN-кода автомобиля показала, что “следов изменения номера кузова представленной на исследование автомашины установлено не было”. То есть его даже не перебивали», — сказал владелец угнанного автомобиля Сакен Ахметов.

Под различными предлогами сотрудники Кыргызского МВД отказывали в возврате автомобиля. Машину передали «на ответственное хранение» новой хозяйке. И лишь судебный иск казахстанца отсрочил продажу иномарки.

Как говорит Сакен Ахметов, в суде стало известно, что фактическим покупателем и владельцем автомобиля стал брат Амангазиевой — сотрудник Государственного комитета национальной безопасности КР Амангазиев Ильяс, зять заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики Боконбая Казакова.

Ильяс Амангазиев подтвердил, что 22 марта 2017 года купил Lexus 570 за 2,8 млн сомов, что ниже рыночной стоимости в два раза. Машину мужчина купил у неизвестных. Как оказалось, данные автомобиля, указанные в техническом паспорте, фальсифицированы. Ильяс Амангазиев впоследствии обратился в органы с соответствующим заявлением. Эта юридическая процедура позволила суду квалифицировать его как добросовестного покупателя, которого ввели в заблуждение неизвестные лица. Теперь казахстанцу говорят: чтобы вернуть Lexus, необходимо найти и представить суду угонщиков.

«Рассмотрение дела в суде затягивается. Ответчик и его адвокат просто не приходят в суд, заседания постоянно переносят. Ещё в ходе следствия мне постоянно поступали телефонные угрозы с требованиями отказаться от мысли вернуть автомобиль. Угонщиков никто не ищет, ни в Казахстане, ни в Кыргызстане. Автомобиль не возвращают. Тем временем я постоянно слышу информацию о попытках новых владельцев его продать. Если это произойдет, можно с “Лексусом” попрощаться», — рассказал владелец иномарки.

Не помогло и заступничество казахстанского МИДа, по настоянию Ахметова официально обратившегося к кыргызским коллегам с просьбой о содействии. Казахстанское МВД тоже ведет вялую переписку с госорганами КР. Сакен Ахметов уверяет, что к нему всё чаще обращаются люди с аналогичными проблемами.

МВД Кыргызстана в свою очередь заявило о том, что в стране разоблачили банду автоугонщиков автомобилей премиум-класса, промышлявшую в странах Евразийского экономического союза.

«По оперативным данным, на территории Российской Федерации угонами автомашин занимается устойчивая преступная группа, состоящая из граждан России, в том числе уроженцев Кыргызстана, постоянно проживающих в РФ. При этом члены преступной группы занимаются изготовлением поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств для последующей легализации автомашин в странах ЕАЭС», — сообщили в пресс-релизе МВД Кыргызстана.

По данным пресс-службы ведомства, во время оперативно-розыскных мероприятий задержаны более 45 элитных иномарок, в том числе люксовые кроссоверы, внедорожники и седаны «Лексус», «Мерседес», «Тойота».

«Угнанные автомашины вывозились из России в Казахстан, где перегонялись до границы с Кыргызстаном. При содействии отдельных заинтересованных сотрудников госорганов автомашины незаконным путём пересекали границу Кыргызской Республики. В Кыргызстане у угнанных машин “перебивали” идентификационные номера рамы, кузова (VIN) и двигателя. Поддельные документы заверялись сотрудниками государственной регистрационной службы республики и машины проходили окончательную регистрацию», — уточнили в ведомстве.

При этом в МВД Кыргызстана особо подчеркивали, что в процессе участвовали сотрудники правоохранительных органов всех стран ЕАЭС. По версии оперативников, угнанные авто продавали на территории республики, а также перегоняли в Таджикистан, где обменивали на наркотики.