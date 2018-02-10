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20:26 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы сообщили о ДТП с участием пассажирской машрутки в М. Борисово

Маршрутка столкнулась с легковушкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Малом Борисово произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют очевидцы, участники ДТП столкнулись на перекрестке. Легковой автомобмль получил технические повреждения, у него серьезно повреждена передняя часть. Движение в районе места аварии затруднено.

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