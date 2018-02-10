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20:22 (мск), источник: Водитель Петербурга

Трамвай и маршрутка на Энгельса столкнулись «лбами»

Судя по всему, никто не пострадал, однако скопилась пробка — как трамвайная, так и автомобильная.

Два представителя общественного транспорта попали в ДТП на севере Санкт-Петербурга сегодня днём.

Маршруточник не пропустил поворачивающий налево с проспекта Энгельса на проспект Луначарского встречный трамвай, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, никто не пострадал, однако скопилась пробка — как трамвайная, так и автомобильная.

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