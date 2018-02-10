В Челябинске на пожаре погиб оставленный без присмотра ребенок
В Челябинске организована доследственная проверка по факту гибели на пожаре шестилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок находился дома один, сообщили в следственном управлении СК региона.
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