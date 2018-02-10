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20:14 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске на пожаре погиб оставленный без присмотра ребенок

В Челябинске организована доследственная проверка по факту гибели на пожаре шестилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок находился дома один, сообщили в следственном управлении СК региона.

— Пожар произошел сегодня днем в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело шестилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок оставался дома без присмотра взрослых.

По версии следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают следователи и пожарные дознаватели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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