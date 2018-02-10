В Челябинске на пожаре погиб оставленный без присмотра ребенок

— Пожар произошел сегодня днем в одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело шестилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок оставался дома без присмотра взрослых.