За «художество» в подъезде наказана жительница Павлодара
Жительница Павлодара привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства в подъезде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Жительница Павлодара привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства в подъезде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Так, правонарушительница, находясь в общественном месте в подъезде многоэтажного дома, раскрасила стену краской, тем самым испортила место общего пользования, совершив мелкое хулиганство.
«Постановлением суда гражданка признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП и назначено ей наказание в виде административного штрафа в сумме 8 418 тенге», — говорится в сообщении.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.