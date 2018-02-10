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21:21 (мск), источник: Newtimes.kz

За «художество» в подъезде наказана жительница Павлодара

Жительница Павлодара привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства в подъезде, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Newtimes.kz

Так, правонарушительница, находясь в общественном месте в подъезде многоэтажного дома, раскрасила стену краской, тем самым испортила место общего пользования, совершив мелкое хулиганство.

«Постановлением суда гражданка признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП и назначено ей наказание в виде административного штрафа в сумме 8 418 тенге», — говорится в сообщении.

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