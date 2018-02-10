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21:51 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге начата проверка по факту нападения на бригаду «скорой»

Доследственная проверка сообщения о нападении на бригаду «скорой» организована в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 10 февраля.

«Бригада “скорой помощи” прибыла на вызов в дом по улице Грибоедова. В ходе конфликта водителю машины неизвестным лицом были нанесены повреждения. Пострадавший обратился в больницу», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

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