В Екатеринбурге начата проверка по факту нападения на бригаду «скорой»
Доследственная проверка сообщения о нападении на бригаду «скорой» организована в Екатеринбурге.
Доследственная проверка сообщения о нападении на бригаду «скорой» организована в Екатеринбурге.
По информации
«Бригада “скорой помощи” прибыла на вызов в дом по улице Грибоедова. В ходе конфликта водителю машины неизвестным лицом были нанесены повреждения. Пострадавший обратился в больницу», — говорится в сообщении Следственного комитета.
По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.
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