В Екатеринбурге начата проверка по факту нападения на бригаду «скорой»

По информации пресс-службы СУ СК по Свердловской области, инцидент произошел в ночь на 10 февраля.

«Бригада “скорой помощи” прибыла на вызов в дом по улице Грибоедова. В ходе конфликта водителю машины неизвестным лицом были нанесены повреждения. Пострадавший обратился в больницу», — говорится в сообщении Следственного комитета.