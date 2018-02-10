В Барановичах парень сдавал назад и задавил бабушку
Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя города Барановичи. Молодой автолюбитель вечером в прошлое воскресенье двигался задним ходом на BMW 318i, не заметил бабушку и задавил ее.
Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя города Барановичи. Молодой автолюбитель вечером в прошлое воскресенье двигался задним ходом на BMW 318i, не заметил бабушку и задавил ее.
Житель Барановичей около 20.10 маневрировал на дворовой территории на BMW 318i и наехал на 65-летнюю пенсионерку. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко дополнил историю:
— Пенсионерку оперативно доставили в городскую больницу.
Меньше чем через два дня она скончалась.
Действия автолюбителя из Барановичей подпадают под статью 317 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, — это лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
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