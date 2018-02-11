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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую 11-летнюю школьницу вернули семье в Приморье

Исчезнувшую школьницу объявляли в розыск, но, к счастью, с ней все в порядке.

В Уссурийске полицейские вернули опекунам пропавшую 11-летнюю девочку.

В полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летней девочки. Полицейские организовали розыск пропавшей по всей территории Уссурийского городского округа. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания.

Благодаря ориентировке, размещенной в СМИ и соцсетях, удалось разыскать ребенка. Установлено, что девочка находилась дома у подруги. Противоправных действий над несовершеннолетней дома не совершалось. Ребенок передан опекунам.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу.

Полиция благодарит неравнодушных граждан и СМИ за помощь в поисках.

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