Пропавшую 11-летнюю школьницу вернули семье в Приморье
Исчезнувшую школьницу объявляли в розыск, но, к счастью, с ней все в порядке.
Исчезнувшую школьницу объявляли в розыск, но, к счастью, с ней все в порядке.
В Уссурийске полицейские вернули опекунам пропавшую 11-летнюю девочку.
В полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летней девочки. Полицейские организовали розыск пропавшей по всей территории Уссурийского городского округа. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания.
Инспектор по делам несовершеннолетних провела профилактическую беседу.
Полиция благодарит неравнодушных граждан и СМИ за помощь в поисках.
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