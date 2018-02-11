Пропавшую 11-летнюю школьницу вернули семье в Приморье

В полицию поступило сообщение об исчезновении 11-летней девочки. Полицейские организовали розыск пропавшей по всей территории Уссурийского городского округа. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания.

Благодаря ориентировке, размещенной в СМИ и соцсетях, удалось разыскать ребенка. Установлено, что девочка находилась дома у подруги. Противоправных действий над несовершеннолетней дома не совершалось. Ребенок передан опекунам.