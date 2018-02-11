Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Борис Корчевников: «Я собираюсь стать папой!»
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Правила съемаПочему мир помнит о дне рождения стриптиза.
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты всем
CAS снова заступился за российских спортсменов
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
На Украине погиб волонтер, поглумившийся над гибелью пилота РФ
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне - СМИ
Американская ракета Falcon обошла РФ - СМИ
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
09:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае после гибели 8-ми человек в ДТП возбудили дело

Минивэн «Хонда» столкнулся с «Камазом» на встречной полосе.

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по факту гибели 8-ми человек в ДТП.

Напомним, на 70-м километре автодороги «Тасеево-Канск-Устье» «Хонда» на встречке столкнулась с «Камазом». Восемь человек, считая водителя и несовершеннолетних детей, погибли на месте.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель «Хонды» перевозил людей на маршруту «Дзержинское-Красноярск» без документов. Все погибшие являлись его пассажирами, которых он искал через соцсети.

Расследование дела продолжается. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

60-летний красноярец подозревается в изнасиловании 8-летней фигуристки
Российская фигуристка побила мировой рекорд на Олимпиаде
Российскому лыжнику не хватило трех секунд до медали Олимпиады
Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей
В Челябинской области убит сотрудник охотнадзора
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
«Роскосмос» анонсировал уникальный запуск космического корабля
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в фигурном катании. И это она пока ещё разминается
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь