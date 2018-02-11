В Красноярском крае после гибели 8-ми человек в ДТП возбудили дело

Источник: Агентство «Москва»

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по факту гибели 8-ми человек в ДТП.

Напомним, на 70-м километре автодороги «Тасеево-Канск-Устье» «Хонда» на встречке столкнулась с «Камазом». Восемь человек, считая водителя и несовершеннолетних детей, погибли на месте.

Следственно-оперативная группа установила, что водитель «Хонды» перевозил людей на маршруту «Дзержинское-Красноярск» без документов. Все погибшие являлись его пассажирами, которых он искал через соцсети.