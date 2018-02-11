В Красноярском крае после гибели 8-ми человек в ДТП возбудили дело
Минивэн «Хонда» столкнулся с «Камазом» на встречной полосе.
Минивэн «Хонда» столкнулся с «Камазом» на встречной полосе.
Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело по факту гибели 8-ми человек в ДТП.
Напомним, на 70-м километре автодороги «Тасеево-Канск-Устье» «Хонда» на встречке столкнулась с «Камазом». Восемь человек, считая водителя и несовершеннолетних детей, погибли на месте.
Расследование дела продолжается. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.