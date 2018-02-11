Автомобиль Toyota Avensis загорелся на трассе в Братске

ЧП произошло утром на одной из трасс в Братске. Загорелся автомобиль Toyota Avensis. На место пожара выехали две машины с сотрудниками МЧС.

— В 5 часов 3 минуты подразделения взялись за ликвидацию пожара и через 8 минут он был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.