Автомобиль Toyota Avensis загорелся на трассе в Братске
Сотрудники МЧС потушили пожар меньше чем за десять минут.
Сотрудники МЧС потушили пожар меньше чем за десять минут.
ЧП произошло утром на одной из трасс в Братске. Загорелся автомобиль Toyota Avensis. На место пожара выехали две машины с сотрудниками МЧС.
— В 5 часов 3 минуты подразделения взялись за ликвидацию пожара и через 8 минут он был ликвидирован, — сообщили в
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. А вот иномарка восстановлению, скорее всего, уже не подлежит. Что стало причиной ЧП, пока что неясно. Выяснить это предстоит дознавателям.
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