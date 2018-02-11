Жителю Норильска грозит 8 лет колонии за два тюбика зубной пасты

В конце ноября в полицию позвонила женщина и рассказала, что стала свидетельницей ограбления хозяйственного магазина. Вечером туда ворвался вооруженный пистолетом незнакомец и потребовал отдать все деньги. Продавец завизжала от страха. Проходящая мимо местная жительница услышала крики и позвонила в полицию, а затем окрикнула грабителя из-за двери. Тот сразу заметался по помещению, разбил витрину, схватил первое, что попалось под руку, и убежал. Через пару часов его задержали полицейские.