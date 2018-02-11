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09:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителю Норильска грозит 8 лет колонии за два тюбика зубной пасты

Случайная свидетельница смогла спугнуть преступника и предотвратить ограбление.

Источник: Комсомольская правда

28-летнего жителя Норильска будут судить за разбой и кражу.

В конце ноября в полицию позвонила женщина и рассказала, что стала свидетельницей ограбления хозяйственного магазина. Вечером туда ворвался вооруженный пистолетом незнакомец и потребовал отдать все деньги. Продавец завизжала от страха. Проходящая мимо местная жительница услышала крики и позвонила в полицию, а затем окрикнула грабителя из-за двери. Тот сразу заметался по помещению, разбил витрину, схватил первое, что попалось под руку, и убежал. Через пару часов его задержали полицейские.

— Задержанным оказался 28-летний ранее не судимый мужчина, — рассказали «Комсомольской правде» — Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. — При обыске у него был обнаружен газовый пистолет, а также два украденных тюбика зубной пасты общей стоимостью 107 рублей.

Позже выяснилось, что двумя неделями ранее подозреваемый вытащил у спящего соседа из кармана 2,5 тысячи рублей.

Уголовное дело уже направлено в суд.

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