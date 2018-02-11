Жителю Норильска грозит 8 лет колонии за два тюбика зубной пасты
Случайная свидетельница смогла спугнуть преступника и предотвратить ограбление.
Случайная свидетельница смогла спугнуть преступника и предотвратить ограбление.
28-летнего жителя Норильска будут судить за разбой и кражу.
В конце ноября в полицию позвонила женщина и рассказала, что стала свидетельницей ограбления хозяйственного магазина. Вечером туда ворвался вооруженный пистолетом незнакомец и потребовал отдать все деньги. Продавец завизжала от страха. Проходящая мимо местная жительница услышала крики и позвонила в полицию, а затем окрикнула грабителя
— Задержанным оказался 28-летний ранее не судимый мужчина, — рассказали «Комсомольской правде» — Красноярск в
Позже выяснилось, что двумя неделями ранее подозреваемый вытащил у спящего соседа из кармана 2,5 тысячи рублей.
Уголовное дело уже направлено в суд.
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