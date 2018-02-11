Жителя Таймыра нагло обманули при покупке трактора

На Таймыре полицейские разыскивают мошенника, который обманул пенсионера на 20 тысяч рублей. 66-летний мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже трактора. Позвонил продавцу и договорился о сделке.

— Чтобы доставить трактор к месту жительства покупателя, ему необходимо было частично оплатить транспортные расходы, — рассказали «Комсомольской правде» — Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. — Доверчивый пенсионер перевел на номер карты мошенника денежные средства, после чего тот перестал выходить на связь.