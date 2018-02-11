Жителя Таймыра нагло обманули при покупке трактора
Мужчина выполнил условия продавца и остался без денег.
Мужчина выполнил условия продавца и остался без денег.
На Таймыре полицейские разыскивают мошенника, который обманул пенсионера на 20 тысяч рублей. 66-летний мужчина увидел на одном из сайтов объявление о продаже трактора. Позвонил продавцу и договорился о сделке.
— Чтобы доставить трактор к месту жительства покупателя, ему необходимо было частично оплатить транспортные расходы, — рассказали «Комсомольской правде» — Красноярск в
В настоящее время полицейские устанавливают личность обманщика. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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