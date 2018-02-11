У спящего жителя Хабаровского края приятель стащил бензопилу
Мужчина показал своему собутыльнику неработающую технику, а потом спрятал в соседнюю комнату, откуда злоумышленник вынес оборудование.
Мужчина показал своему собутыльнику неработающую технику, а потом спрятал в соседнюю комнату, откуда злоумышленник вынес оборудование.
Инцидент случился в селе Маяк Нанайского района. Началось все с того, что местный житель пригласил к себе в гости своего приятеля. Мужчины распивали алкоголь, беседовали. В ходе застолья хозяин квартиры показал свою неработающую бензопилу. Затем он убрал сломанное оборудование в другую комнату. Посиделки продолжились. Вскоре инициатор встречи лег спать, оставив гостя наедине с техникой. Оказалось, что даже несправная бензопила привлекает внимание злоумышленников. Гость стащил технику и покинул квартиру. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился в местное отделение полиции. Он оценил ущерб от кражи на 15 тысяч рублей.
— В ходе проведения
По статье «Кража» стражи правопорядка возбудили уголовное дело, в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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