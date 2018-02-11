Свидетелей убийства инспектора охотнадзора ищут на Южном Урале
По предварительным данным, мужчину застрелили браконьеры.
По предварительным данным, мужчину застрелили браконьеры.
Полиция в Карталинском районе просит откликнуться тех, кто мог стать свидетелем убийства инспектора охотнадзора 10 февраля, сообщает 1kartaly.ru.
По сообщению издания, правоохранителям могут помочь автомобилисты, которые с 12 до 18 часов находились в окрестностях посёлка Тумак. Южноуральцев просят поделиться своими наблюдениями или записями видеорегистраторов.
По предварительным данным, сотрудника охотнадзора застрелили браконьеры, охотившиеся на косуль. Сообщается, что поиски злоумышленников осложняются снегом, который скрывает следы.
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