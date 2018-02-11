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09:42 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае без вести пропали двое охотников

Их снегоход нашли в промоине на глубине 1,3 метра.

Хабаровские спасатели несколько дней ищут пропавших охотников. Мужчины исчезли в районе села Арка Охотского района, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сообщение о случившемся поступило в центр правления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю. Обратившиеся проинформировали спасателей о том, что два человека уехали на охоту и до настоящего времени их место нахождения неизвестно.

Как рассказал один из местных жителей, 7 февраля 2018 года мужчины выехали на снегоходе «Буран» на охоту и не вернулись. По прибытию на зимовье, он не обнаружил охотников и отправился по следам снегохода, следы привели к полынье в районе слияния реки Охота и ручья Гырбы. Это находится в 25 километрах от села Арка.

Из посёлка Охотск в населенный пункт выехали сотрудники полиции, следственного комитета и инспектор ГИМС МЧС России. Кроме того, на место предполагаемой пропажи людей выехала группа волонтёров из числа местных жителей на 7 снегоходах — в общей сложности 20 человек.

В ходе поисков удалось найти только снегоход. Его обнаружили в промоине на глубине 1,3 метра. Специалисты отмечают, что в данном месте реки сильное течение — оно достигает трём метров в секунду.

Однако охотников найти так и не удалось. Для обследования русла реки сотрудники МЧС пробурили лунки ниже по течению и прошли около 100 метров от места промоины. Поиски продолжатся.

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