На Красноярском море машина с рыбаками провалилась под лед

ЧП на Красноярском море произошло сегодня утром, 11 февраля. В районе Сарагашского залива провалился под лед легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в МЧС Хакасии.

Известно, что в салоне находились два человека. Один успел выбраться, второй не успел… По предварительной информации, мужчины направлялись на подледную рыбалку. Спасшийся мужчина сообщил о случившемся спасателям.