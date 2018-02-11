На Красноярском море машина с рыбаками провалилась под лед
Один человек погиб.
Один человек погиб.
ЧП на Красноярском море произошло сегодня утром, 11 февраля. В районе Сарагашского залива провалился под лед легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в МЧС Хакасии.
Известно, что в салоне находились два человека. Один успел выбраться, второй не успел… По предварительной информации, мужчины направлялись на подледную рыбалку. Спасшийся мужчина сообщил о случившемся спасателям.
— В настоящее время на месте происшествия работают группы специалистов МЧС, МВД и местной администрации, — рассказали в
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