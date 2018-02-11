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10:04 (мск), источник: Комсомольская правда

На Красноярском море машина с рыбаками провалилась под лед

Один человек погиб.

ЧП на Красноярском море произошло сегодня утром, 11 февраля. В районе Сарагашского залива провалился под лед легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в МЧС Хакасии.

Известно, что в салоне находились два человека. Один успел выбраться, второй не успел… По предварительной информации, мужчины направлялись на подледную рыбалку. Спасшийся мужчина сообщил о случившемся спасателям.

— В настоящее время на месте происшествия работают группы специалистов МЧС, МВД и местной администрации, — рассказали в пресс-службе МЧС Республики и в очередной раз напомнили: — Выезд автотранспорта на лед смертельно опасен для жизни! Любителям подледного лова рыбы, отдыхающим у водоемов, необходимо быть предельно внимательными, при выходе на лед иметь средства самоспасения, не пренебрегать знаками безопасности, аншлагами и вешками, выставленными на водоемах, именно они подсказывают вам о наличии опасных мест.

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