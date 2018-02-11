Из-за аварии в Перми более 8 тысяч человек остаются без холодной воды

Коммунальная авария произошла в Индустриальном районе Перми вечером в субботу, 10 января. Потребовалась срочная замена задвижки в колодце. Для этого сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения в микрорайоне «Нагорный». Без холодного водоснабжения остались более 15 тысяч человек.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, к утру воскресенья, 11 февраля, водоснабжение в нескольких домах удалось восстановить.

— На 07:00 без холодного водоснабжения остаются 36 многоквартирных жилых дома с населением 8912 человек, в том числе 2673 ребенка, — сообщили в МЧС.

Для жителей микрорайона подвозят чистую воду в цистернах. На месте происшествия работают специалисты территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского ГО.