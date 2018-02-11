Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Ким Кардашьян осудили за фото топлес, сделанное ее дочерью
"Ребята, вы серьезно?": иностранка о русском блюде
72-летняя Хелен Миррен блистала на королевском приеме
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Явлинский сделал решительное заявление по Украине
Возмущенная Япония обратилась к РФ по Курилам
На Украине погиб волонтер, поглумившийся над гибелью пилота РФ
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Как турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне - СМИ
Американская ракета Falcon обошла РФ - СМИ
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за аварии в Перми более 8 тысяч человек остаются без холодной воды

На месте аварии работают коммунальщики, организован подвоз воды.

Коммунальная авария произошла в Индустриальном районе Перми вечером в субботу, 10 января. Потребовалась срочная замена задвижки в колодце. Для этого сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения в микрорайоне «Нагорный». Без холодного водоснабжения остались более 15 тысяч человек.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, к утру воскресенья, 11 февраля, водоснабжение в нескольких домах удалось восстановить.

— На 07:00 без холодного водоснабжения остаются 36 многоквартирных жилых дома с населением 8912 человек, в том числе 2673 ребенка, — сообщили в МЧС.

Для жителей микрорайона подвозят чистую воду в цистернах. На месте происшествия работают специалисты территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского ГО.

Как сообщили в МЧС, коммунальщики планируют полностью завершить работы по восстановлению водоснабжения к шести часам вечера сегодняшнего дня.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Премьер Израиля провел телефонные переговоры с Путиным
На Урале по центру города разгуливала дикая рысь
Российская фигуристка побила мировой рекорд на Олимпиаде
Российскому лыжнику не хватило трех секунд до медали Олимпиады
Ученые рассказали о преимуществах жизни одиноких людей
В Челябинской области убит сотрудник охотнадзора
СМИ: китайцы придумали, как выиграть войну у Америки
«Роскосмос» анонсировал уникальный запуск космического корабля
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Всего лишь мировой рекорд: как Медведева подавляет всех На Олимпиаде-2018 Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в фигурном катании. И это она пока ещё разминается
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь