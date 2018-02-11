В Уфе ищут киллера, трижды выстрелившего во владельца «Тойота Камри»
В Уфе разыскивают киллера, трижды выстрелившего в 49-летнего мужчину. Труп найден в автомобиле «Тойота Камри» в микрорайоне Инорс минувшей ночью.
В Уфе разыскивают киллера, трижды выстрелившего в 49-летнего мужчину. Труп найден в автомобиле «Тойота Камри» в микрорайоне Инорс минувшей ночью.
Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру.
— Мужчина скончался от полученных трех огнестрельных ранений. Два выстрела произведены в шею, один — в бровь. Труп направили на судмедэкспертизу, — рассказал собеседник.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.