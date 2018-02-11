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10:50 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе ищут киллера, трижды выстрелившего во владельца «Тойота Камри»

В Уфе разыскивают киллера, трижды выстрелившего в 49-летнего мужчину. Труп найден в автомобиле «Тойота Камри» в микрорайоне Инорс минувшей ночью.

Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру.

— Мужчина скончался от полученных трех огнестрельных ранений. Два выстрела произведены в шею, один — в бровь. Труп направили на судмедэкспертизу, — рассказал собеседник.

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