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10:18 (мск), источник: РИАМО

Неизвестный ограбил аптеку на юго‑западе Москвы

РИАМО — 11 фев. На юго-западе Москвы неизвестный в ходе грабежа ранил сотрудника аптеки и похитил денежные средства, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«По адресу: Ленинский проспект, дом 32, при закрытии аптеки в помещение вошел неизвестный, по предварительным данным, нанес ножевое ранение, колото-резаное, одному из сотрудников. Похитил денежные средства и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сумма материального ущерба устанавливается.

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