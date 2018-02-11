Неизвестный ограбил аптеку на юго‑западе Москвы

«По адресу: Ленинский проспект, дом 32, при закрытии аптеки в помещение вошел неизвестный, по предварительным данным, нанес ножевое ранение, колото-резаное, одному из сотрудников. Похитил денежные средства и скрылся», — сказал собеседник агентства.