Неизвестный ограбил аптеку на юго‑западе Москвы
РИАМО — 11 фев. На
РИАМО — 11 фев. На
«По адресу: Ленинский проспект, дом 32, при закрытии аптеки в помещение вошел неизвестный, по предварительным данным, нанес ножевое ранение,
Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сумма материального ущерба устанавливается.
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