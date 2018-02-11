Задержан браконьер, который расстрелял инспектора охотнадзора в Челябинской области
Следователи собирают доказательства его причастности к убийству.
Следователи собирают доказательства его причастности к убийству.
Звуки выстрелов были слышны вечером 10 февраля неподалеку от станции Тумак в Карталинском районе. Инспектор охотнадзора наткнулся на двух мужчин, которые подстрелили косуль. Сотрудник попытался задержать нарушителей, но один из них открыл огонь и убил безоружного госслужащего.
Спустя пару часов к стрелку пришла полиция. Завели уголовное дело за убийство, по которому грозит до 15 лет колонии.
— Подозреваемый задержан. Сейчас идет сбор доказательств. В ближайшее время предъявим обвинение, — рассказали в
Погибшего звали Александр Минин. Знакомые говорят, что он был принципиальным сотрудником и частенько наказывал за нелегальный отстрел животных даже больших чиновников. Кстати, убитые браконьерами косули тянут на 400 тыс. руб.
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