В Клецком районе при пожаре в жилом доме эвакуированы 11 жильцов

Сообщение о загорании квартиры в агрогородке Яновичи в службу спасения поступило 10 февраля в 16.11. Произошло сильное задымление на втором этаже (дом 3-этажный). Хозяин 1973 года рождения погиб. Со слов соседей, он проживал один.

Работники МЧС из расположенной выше квартиры с помощью выдвижной трехколенной лестницы спасли молодую женщину и ее малолетнего сына, пенсионерку из этой же квартиры с использованием маски вывели по лестничным маршам.