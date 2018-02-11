Один человек получил ранение в драке на Сухаревской площади Москвы
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил
«В 07:50 поступило сообщение, что около дома 8 по Сухаревской площади произошел конфликт на бытовой почве. Один человек получил
В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что драка произошла после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.