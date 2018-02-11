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10:38 (мск), источник: ТАСС

Один человек получил ранение в драке на Сухаревской площади Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил колото-резаное ранение. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

«В 07:50 поступило сообщение, что около дома 8 по Сухаревской площади произошел конфликт на бытовой почве. Один человек получил колото-резаную рану. Участники конфликта задержаны», — сказали в ведомстве.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что драка произошла после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане.

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