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10:39 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура: типичным преступником в Москве является приезжий мужчина до 50 лет

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы составила социальный портрет среднестатистического преступника в городе — таковым является мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием, не являющийся жителем столицы.

Выводы сделаны на основании 33 тыс. выявленных в 2017 году виновников преступлений в Москве.

«Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30−49 лет (50%)», — отмечается в материалах прокуратуры.

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Таким образом, чаще всего преступления в столице, которая в силу числа жителей и приезжих лидирует в стране по общему числу преступлений (опережая даже некоторые федеральные округа), совершают приезжие. В основном это мужчины, взрослевшие в годы перестройки или в 1990-е годы и не нашедшие постоянного источника дохода.

По статистике, две трети преступлений в Москве составляют кражи или мошенничества. Число насильственных преступлений — убийств или причинения тяжкого вреда здоровью — наоборот, стабильно снижается.

Так, число регистрируемых убийств и покушений на убийство в столице сократилось с 447 в 2012 году до 315 в минувшем. Число случаев причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось с 1,4 тыс. в 2012 году до менее 1 тыс. в минувшем. По данным прокуратуры Москвы, на треть в минувшем году сократилось число преступлений на улицах и в общественных местах, а также количество краж, грабежей и разбоев.

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