Прокуратура: типичным преступником в Москве является приезжий мужчина до 50 лет

Выводы сделаны на основании 33 тыс. выявленных в 2017 году виновников преступлений в Москве.

«Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30−49 лет (50%)», — отмечается в материалах прокуратуры.

Видео Московская прокуратура назвала самый криминальный возраст

Таким образом, чаще всего преступления в столице, которая в силу числа жителей и приезжих лидирует в стране по общему числу преступлений (опережая даже некоторые федеральные округа), совершают приезжие. В основном это мужчины, взрослевшие в годы перестройки или в 1990-е годы и не нашедшие постоянного источника дохода.

По статистике, две трети преступлений в Москве составляют кражи или мошенничества. Число насильственных преступлений — убийств или причинения тяжкого вреда здоровью — наоборот, стабильно снижается.