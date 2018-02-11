В Челябинской области охотник застрелил сотрудника охотнадзора

По данным следствия, вечером 10 февраля в лесу около станции Тумак Карталинского района найдено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняет следствие.

«Был задержан житель города Карталы, подозреваемый в совершении преступления. Подозреваемый, осуществлявший незаконную охоту, произвел выстрел в потерпевшего, который пытался его задержать», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.