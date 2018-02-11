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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области охотник застрелил сотрудника охотнадзора

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев — РИА Новости. Полиция задержала жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве сотрудника охотнадзора министерства экологии региона, по предварительным данным, мужчина незаконно охотился, а специалист пытался его задержать, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, вечером 10 февраля в лесу около станции Тумак Карталинского района найдено тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняет следствие.

«Был задержан житель города Карталы, подозреваемый в совершении преступления. Подозреваемый, осуществлявший незаконную охоту, произвел выстрел в потерпевшего, который пытался его задержать», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что подозреваемый в убийстве был задержан полицейскими, им оказался ранее судимый житель Карталов 1970 года рождения.

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