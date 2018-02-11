В Челябинской области охотник застрелил сотрудника охотнадзора
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев — РИА Новости. Полиция задержала жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве сотрудника охотнадзора министерства экологии региона, по предварительным данным, мужчина незаконно охотился, а специалист пытался его задержать, сообщило следственное управление СКР по региону.
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