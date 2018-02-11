В Москве таксист ограбил студента, угрожая ему ножом
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Студент заявил в полицию о разбойном нападении, которое совершил таксист, сообщили в воскресенье ТАСС в
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Студент заявил в полицию о разбойном нападении, которое совершил таксист, сообщили в воскресенье ТАСС в
«Из ОМВД России по району Северное Измайлово Москвы поступил материал проверки по заявлению студента 1994 года рождения, в котором он сообщает, что на 103-м км МКАД неизвестный водитель такси Volkswagen Polo, в котором он следовал в качестве пассажира, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил денежные средства», — сказали в ведомстве.
По словам потерпевшего, таксист отобрал у него 65 тыс. рублей и высадил из машины. Полиция проводит проверку по данному факту.
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