В Москве таксист ограбил студента, угрожая ему ножом

«Из ОМВД России по району Северное Измайлово Москвы поступил материал проверки по заявлению студента 1994 года рождения, в котором он сообщает, что на 103-м км МКАД неизвестный водитель такси Volkswagen Polo, в котором он следовал в качестве пассажира, угрожая ему предметом, похожим на нож, похитил денежные средства», — сказали в ведомстве.