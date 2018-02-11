В Уфе столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие
В Уфе на улице Трамвайной столкнулись грузовик «Рено Премиум» и автобус «Мерседес-Бенц Спринтер», пострадали две пассажирки, находившиеся в салоне автобуса.
В Уфе на улице Трамвайной столкнулись грузовик «Рено Премиум» и автобус «Мерседес-Бенц Спринтер», пострадали две пассажирки, находившиеся в салоне автобуса.
Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
ДТП произошло утром в субботу. По предварительной информации, за рулем грузовика находился 50-летний житель Челябинской области, который влетел в стоящий впереди «Мерседес-Бенц». На момент ДТП в салоне автомобиля находились две женщины 53 и 44 лет. Они получили травмы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.