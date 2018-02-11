В Уфе столкнулись грузовик и маршрутка, есть пострадавшие

ДТП произошло утром в субботу. По предварительной информации, за рулем грузовика находился 50-летний житель Челябинской области, который влетел в стоящий впереди «Мерседес-Бенц». На момент ДТП в салоне автомобиля находились две женщины 53 и 44 лет. Они получили травмы.