Неизвестные с пистолетом ограбили преподавателя танцев в Москве
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин совершили разбойное нападение на преподавателя танцев на Нижегородской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин совершили разбойное нападение на преподавателя танцев на Нижегородской улице в Москве, сообщили в воскресенье ТАСС в
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (“Разбой, совершенный группой лиц”) по заявлению частного преподавателя танцев о разбойном нападении по адресу: улица Нижегородская, дом 11», — сказали в ведомстве.
Как установили полицейские, двое неизвестных, угрожая потерпевшему пистолетом, отобрали у него $7 тыс. и скрылись на автомобиле.
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