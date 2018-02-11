Пропавший в Нижнем Новгороде школьник найден живым
Волонтеры поблагодарили откликнувшихся помочь в поисках.
Волонтеры поблагодарили откликнувшихся помочь в поисках.
13-летний Максим К., которого разыскивали в Нижнем Новгороде, найден живым. Об этом сообщается в соцсети группы «Волонтер-НН».
Мальчик пропал 10 февраля, когда не вернулся из школы домой.
«Найден! Жив!», — написали волонтеры, поблагодарив всех, кто участвовал в поисках.
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