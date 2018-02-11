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20:27 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавший в Нижнем Новгороде школьник найден живым

Волонтеры поблагодарили откликнувшихся помочь в поисках.

13-летний Максим К., которого разыскивали в Нижнем Новгороде, найден живым. Об этом сообщается в соцсети группы «Волонтер-НН».

Мальчик пропал 10 февраля, когда не вернулся из школы домой.

«Найден! Жив!», — написали волонтеры, поблагодарив всех, кто участвовал в поисках.

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