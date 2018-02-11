В Тольятти на детскую площадку обрушился строительный кран

ЧП произошло в воскресенье утром, 11 февраля. Случай на строительной площадке по ул. А. Матросова в Комсомольском районе Тольятти едва не обернулся трагедией. Стрела строительного крана упала на детскую площадку, которая располагалась в соседнем дворе. Об этом сообщают очевидцы события. Подтверждают информацию и оперативники.