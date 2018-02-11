В Тольятти на детскую площадку обрушился строительный кран
Тольяттинские дети могли играть на горках и качелях, в то время когда на площадку упал строительный кран.
Тольяттинские дети могли играть на горках и качелях, в то время когда на площадку упал строительный кран.
ЧП произошло в воскресенье утром, 11 февраля. Случай на строительной площадке по ул. А. Матросова в Комсомольском районе Тольятти едва не обернулся трагедией. Стрела строительного крана упала на детскую площадку, которая располагалась в соседнем дворе. Об этом сообщают очевидцы события. Подтверждают информацию и оперативники.
К счастью, во время ЧП на детской площадке никто не играл, пострадавших нет.
В настоящее время оперативные службы устанавливают обстоятельства случившегося. Вероятнее отвечать за ЧП и устранять его последствия придётся застройщику.
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