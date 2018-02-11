Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с Ан-148
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил слова поддержки в связи с крушением самолета в Подмосковье.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил слова поддержки в связи с крушением самолета в Подмосковье.
«Страшная трагедия в Подмосковье. Разбился самолет, погибли все, кто находился на борту. Соболезную семьям погибших», — написал глава региона в микроблоге Twitter.
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СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете. «Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128.
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