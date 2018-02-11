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19:21 (мск), источник: РИА Новости

Власти Татарстана рассказали о состоянии отравившихся школьников

КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Арском районе Татарстана, улучшается, школа закрыта на четыре дня, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 31 ребёнка в возрасте 7−17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего поступило 32 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского муниципального района Республики Татарстан и учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу).

«Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин отметил, что все пациенты получают регидратационную терапию, 14 детей получают инфузионную терапию глюкозо-солевыми растворами, проводится симптоматическая терапия. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести — с улучшением на фоне проводимого лечения», — говорится в сообщении по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, в настоящее время в Казанбашской школе работает бригада Роспотребнадзора. Она констатировала, что 80% всех случаев кишечных инфекций — это отсутствие должного контроля и нарушение санитарных норм и правил, почти всегда источником кишечных инфекций является персонал пищеблоков.

Членов комиссии проинформировали, что Казанбашская школа закрыта на четыре дня — за счет весенних школьных каникул. Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин поручил главам муниципальных районов республики самостоятельно провести контрольные проверки деятельности пищеблоков в школах районов, чтобы не допустить повторения ситуации.

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