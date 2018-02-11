Власти Татарстана рассказали о состоянии отравившихся школьников
КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Арском районе Татарстана, улучшается, школа закрыта на четыре дня, сообщает
КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в Арском районе Татарстана, улучшается, школа закрыта на четыре дня, сообщает
По данным минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 31 ребёнка в возрасте 7−17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего поступило 32 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского муниципального района Республики Татарстан и учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу).
«Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин отметил, что все пациенты получают регидратационную терапию, 14 детей получают инфузионную терапию
Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина, в настоящее время в Казанбашской школе работает бригада Роспотребнадзора. Она констатировала, что 80% всех случаев кишечных инфекций — это отсутствие должного контроля и нарушение санитарных норм и правил, почти всегда источником кишечных инфекций является персонал пищеблоков.
Членов комиссии проинформировали, что Казанбашская школа закрыта на четыре дня — за счет весенних школьных каникул. Первый
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